Covid: Toscana;20 morti,calo ricoveri ma non in rianimazione

(ANSA) - FIRENZE, 08 APR - Con 1.153 nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana salgono a 205.500 i casi complessivi da inizio pandemia. Le persone attualmente positive sono 28.203 positive al coronavirus. Crescono i guariti (1.282 in un solo giorno) e raggiungono quota 171.726 dall'inizio dell'epidemia, l'83,6 per cento del totale dei contagiati. Purtroppo si registrano altri 20 decessi - 13 uomini e 7 donne con un'età media di 80,8 anni - che portano il totale a 5.571. In lieve calo il numero dei ricoverati che sono 1.992, 7 in meno rispetto a ieri, di cui però 285 in terapia intensiva dove si registra un aumento: dieci in più. Tutti gli altri ammalati, 26.211 sono isolati a casi.

Questi i dati diffusi dalla Regione.

Il tasso di positività su 28.229 tamponi tra molecolari e antigenici è pari al 4,1 per cento. Sale al 12,1 per cento escludendo i tamponi di controllo. L'età media dei nuovi positivi registrati nel bollettino di oggi è di circa 44 anni.

Riguardo all'andamento del virus per provincia a Firenze registrati 359 casi in più rispetto a ieri, a Prato 116, a Pistoia 105, a Massa Carrara 36, a Lucca 96, a Pisa 134, a Livorno 70, ad Arezzo 109, a Siena 104 e Grosseto 24. A questi vanno aggiunti 555 casi positivi notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni. Oltre ai malati isolati a casa diminuiscono anche le persone che a casa sono in sorveglianza attiva, perché entrate in contatto con persone contagiate: sono 32.266 in tutto. (ANSA).