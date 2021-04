COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 01 APR - Peggiorano i contagi Covid in Toscana: ben 1.631 nuovi casi nelle 24 ore mortificano la speranza di un'inversione di tendenza nel breve termine e rafforzano la necessità di mantenere la 'zona rossa' in attesa di poter mandare il più avanti possibile le vaccinazioni. Con questo risultato da piena ondata Coronavirus - che si somma ad altri 32 morti Covid in un solo giorno, altro picco - peggiorano altri riferimenti. I ricoverati aumentano, sono 24 in più (totale, 1849, e la Cgil denuncia criticità di accesso agli ospedali di Firenze), le terapie intensive non calano (265), aumentano anche i pazienti curati a casa, quasi 300 in più. Nota positiva, l'incremento percentuale dei guariti (+0,8%) che pareggia lo stesso valore in aumento dei nuovi positivi. La partita dei vaccini è urgente e decisiva in Toscana, dove pesano troppo i ritardi, anche per l'arrivo di dosi in quantità troppo insufficiente. A questo riguardo, con l'obiettivo di tarare un piano di produzione industriale anti-pandemia in filiera c'è stato un primo incontro fra Regione Toscana e aziende farmaceutiche. Le aziende hanno risposto ad un appello del presidente Giani. Obiettivo, realizzare un vaccino in Toscana più altre produzioni anti-pandemiche (anticorpi monoclonali, sistemi diagnostici, immunoglobuline). Presenti anche gli assessori Simone Bezzini (sanità) e Leonardo Marras (attività produttive) e dirigenti di Menarini, Kedrion, Eli Lilly, Molteni Farmaceutici, Diesse Diagnostica, Aboca, Esaote, Abiogen, Fondazione Toscana Life Sciences e Gsk Vaccines, che con lo stabilimento a Rosia (Siena) ha il potenziale operativo per costruire la filiera dei vaccini in Italia su cui sta puntando il Governo. "Una risposta così significativa al mio appello mi lascia ben sperare nella possibilità di dare concretezza a una progettualità strategica e operativa", ha detto Giani che vuole portare il piano toscano all'attenzione del Governo e al tavolo del ministro Giorgetti. (ANSA).