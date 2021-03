Vaccini: Toscana riapre prenotazioni, anche nati fino a 1951

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAR - Sono riaperte le agende per la prenotazione dei vaccini in Toscana e si amplia la categoria dell'età anagrafica che ora arriva fino ai nati nel 1951 (fino a oggi ferma al 1945). La Regione, secondo quanto si apprende, ha ricevuto la conferma dell'arrivo nei prossimi giorni di 79mila vaccini Astrazeneca e ha così riaperto alle prenotazioni. Sul portale regionale sono quindi disponibili dosi per le categorie del personale scolastico, delle forze dell'ordine e delle persone nate tra il 1941 e il 1951.

Intanto la Regione avverte che "a fronte di un proliferare di fake news sui social", le "informazioni ufficiali, relative alla campagna di vaccinazione, sono quelle pubblicate sul sito della Regione Toscana (https://www.regione.toscana.it/-/vaccinazioni-covid-chi-come-qu ando) e sul portale dell'Agenzia di informazione regionale https://www.toscana-notizie.it". (ANSA).