Mostre: al Forte dei Marmi le esplorazioni di Catarsini

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 26 MAR - 'Alfredo Catarsini - Esplorazioni': questo il titolo della mostra dedicata all'artista viareggino, ospitata fino al 6 giugno prossimo a Villa Bertelli a Forte dei Marmi (Lucca) e visitabile attraverso tour virtuali.

L'esposizione, curata da Elena Martinelli, presidente della neonata Fondazione Catarsini con la collaborazione di Adolfo Lippi, Claudia Menichini e Andrea Pucci, raccoglie 64 opere dell'artista, datate dal 1934 al 1982, che, pur nella apparente diversità, hanno per comune denominatore il suo incessante bisogno di studiare, di aggiornarsi, di vivere il suo presente; in una parola, di "esplorare". Quattro le sezioni: paesaggi, figure, ritratti, autoritratti e disegni, Riflessismo e Simbolismo meccanico, Un video ripercorre poi la vicenda artistica di Catarsini attraverso le opere, le immagini della sua casa natale e del suo atelier, oggi parte integrante dei Civici musei di Villa Paolina Bonaparte, a Viareggio, e della Fondazione nata recentemente in suo nome, dove sono custodite molte delle sue opere. (ANSA).