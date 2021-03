Dantedì, Benigni reciterà XXV canto Paradiso al Quirinale

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Reciterà il XXV canto del Paradiso Roberto Benigni, nel Salone dei Corazzieri del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Cultura, Dario Franceschini, il 25 marzo per il Dantedì. L'evento sarà trasmesso in diretta alle 19.10 su Rai1 come ha annunciato alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative Rai per il Dantedì, a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, il direttore per il Coordinamento dei Palinsesti e della distribuzione Rai, Marcello Ciannamea. (ANSA).