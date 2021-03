Autoriciclaggio, 5 misure cautelari e sequestri per 14 mln

(ANSA) - SIENA, 15 MAR - Cinque misure fra coercitive e interdittive e il sequestro preventivo di 14 milioni di euro tra disponibilità liquide, beni mobili e immobili: è il risultato dell'operazione 'Hidden Partner' coordinata dalla guardia di finanza di Siena che dall'alba di questa mattina sta dando esecuzione alle misure cautelari e ai sequestri preventivi disposti dal tribunale di Siena, su richiesta del pm Siro De Flammineis. Sono 12 gli indagati a cui vengono contestati a vario titolo i reati di autoriciclaggio, reati tributari, societari e di corruzione e contro il patrimonio. Tra questi l'imprenditore kazako nel settore petrolifero Igor Bidilo, che negli anni ha acquistato numerosi bar e ristoranti in Piazza del Campo a Siena, tra cui il bar Nannini attraverso la sua società Sielna, oltre che numerose altre attività nel settore della ristorazione anche a Firenze, come lo storico caffè Giubbe Rosse, Roma e Milano.

A Bidilo, che non figurerebbe tra i cinque destinatari delle misure cautelari, secondo quanto si apprende, sono stati sequestrati beni mobili e immobili, tra cui una residenza di pregio a Roma. Tra le misure cautelari un divieto di dimora per un alto funzionario pubblico accusato di corruzione. Numerose le attività di rogatoria all'estero, anche attraverso specifiche interlocuzioni con Eurojust, in diversi stati esteri a vario titolo coinvolti dai flussi documentali e finanziari; tra questi Svizzera, Cipro, Estonia, Lettonia, Francia, Isole Vergini Britanniche, Federazione russa e Austria. (ANSA).