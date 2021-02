Covid: Toscana, altri 15 decessi, risalgono anche ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 08 FEB - Con i 523 nuovi casi - età media 45 anni - sono saliti a 139.141 i contagi in Toscana da inizio pandemia.

Purtroppo poi si registrano altri 15 decessi - 8 uomini e 7 donne con un'età media di 77,5 anni - che portano a 4.333 il dato complessivo. Insieme al tasso di positività - pari oggi al 6,6% su 5.782 tamponi molecolari e 2.127 antigenici rapidi (sono invece 4.309 i soggetti testati oggi di cui, escludendo i tamponi di controllo, il 12,1% è risultato positivo) - sono risaliti anche i ricoveri: 45 in più rispetto al report di ieri, con un totale di 803 pazienti di cui 112 in terapia intensiva (4 in più).

I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 124.089 (89,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 10.719, +2,7% rispetto a ieri. Complessivamente, 9.916 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (234 in più rispetto a ieri, più 2,4%). Sono 22.408 (434 in più rispetto a ieri, più 2%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alla campagna vaccinale alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 152.057 vaccinazioni, 2.843 in più rispetto a ieri (+1,9%). (ANSA).