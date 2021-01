Vaccini: arrivate in Toscana prime 5300 dosi Moderna

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - Sono arrivate oggi nelle tre Aziende sanitarie della Toscana 5.300 dosi del vaccino di Moderna, che ha ricevuto il via libera la scorsa settimana da Commissione europea ed Agenzia italiana del farmaco, dopo il parere favorevole dell'Ema. A Livorno, per la Asl Nord Ovest, sono state consegnate 1800 dosi, a Prato per la Asl Centro sono arrivate altre 1800 dosi, mentre a Grosseto, per l'Asl Sud Est, 1700.

Questa prima fornitura, spiega la Regione, si va ad aggiungere alle tre già arrivate nelle scorse settimane del vaccino della Pfizer Biontech, di cui l'ultima, di 33.500 dosi, giunta ieri a destinazione, consentendo di riaprire l'agenda delle prenotazioni che, si ricorda, in questa fase sono riservate a operatori sanitari e sociosanitari di ospedali e Rsa, medici e pediatri di famiglia, operatori dei servizi di emergenza urgenza, volontari impegnati nei trasporti sanitari e, da martedì 12 gennaio, anche alla sanità territoriale pubblica o privata accreditata, operatori non sanitari che lavorano in ospedale, personale di ditte appaltatrici e manutenzione nelle strutture ospedaliere, sempre che abbiano già effettuato la pre-adesione iniziale. Per le professioni sanitarie e per tutti coloro che rientrano nella fase 1, che non hanno effettuato la pre-adesione, sarà invece aperta nei prossimi giorni un'apposita finestra.

Dall'inizio della campagna di vaccinazione, il 27 dicembre alle 18 di oggi già somministrate 56.530 dosi di vaccino, di cui 9.436 nelle rsa, come riportato sul portale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it. (ANSA).