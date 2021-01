Prandelli, Vlahovic? Pochi hanno bruciato le tappe così

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - "A 20 anni pochi giocatori, ricordo forse solo Adriano, hanno bruciato le tappe come lui, bisogna però mantenere equilibrio". E' la riflessione di Cesare Prandelli su Dusan Vlahovic reduce da cinque gol in sei partite compreso quello che ha permesso alla Fiorentina domenica contro il Cagliari di ritrovare il successo al Franchi che mancava da oltre due mesi.

"Fino a qualche tempo su lui c'erano critiche e perplessità, ora sembra diventato indispensabile - osserva il tecnico viola - Ai giovani occorre dare il tempo di crescere e Dusan è solo all'inizio. Il suo futuro? Di sicuro la società sta parlando con i manager di Vlahovic per capire ma noi non ci faremo prendere per i capelli da nessuno. Siamo la Fiorentina, dobbiamo farci rispettare". Il contratto del centravanti serbo classe 2000 è in scadenza nel 2023 e già da tempo è forte l'interesse di molte big italiane e straniere. (ANSA).