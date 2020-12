Con auto contro muro,donna muore a Castiglione della Pescaia

(ANSA) - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GROSSETO), 04 DIC - Una donna di 34 anni è morta donna la notte scorsa, intorno alle 1, a Castiglione della Pescaia (Grosseto): era alla guida di un'auto finita contro un muro lungo corso Italia. Nell'incidente non risulterebbero coinvolti altri veicoli. Il pm ha disposto l'autopsia per chiarire se il decesso della donna, residente a Castiglione della Pescaia, possa essere dipeso da un malore in seguito al quale ha perso ache il controllo della sua auto o se sia stato causato dall'urto del veicolo contro il muro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118, che hanno tentato di rianimare la donna, e i carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. (ANSA).