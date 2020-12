Maltempo: Metrocittà, rischio neve in Mugello-Val di Sieve

(ANSA) - FIRENZE, DEC 1 - La sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnale un codice giallo per rischio neve oggi, 1 dicembre 2020, e domani per l'area del Mugello-Val di Sieve e Alto Mugello (Romagna-Toscana). La Metrocittà ricorda anche l'obbligo per gli automobilisti di avere catene a bordo o pneumatici invernali sul proprio veicolo se si viaggia su autostrade, superstrade, statali, extraurbane..

