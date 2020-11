Coronavirus: Toscana, altri 44 morti in un giorno

(ANSA) - FIRENZE, 21 NOV - Altri 44 morti (età media 82,2 anni, totale 2.165 persone) in un giorno in Toscana per Coronavirus mentre sempre nelle ultime 24 ore si aggiungono altri 1.892 pazienti positivi (+2,1%, età media 46 anni) che portano il totale a 92.776 dall'inizio della pandemia. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.440.310, 18.527 in più rispetto a ieri, di cui il 10,2% positivo. La Toscana è settima in Italia tra le regioni per numerosità di casi ogni 100.000 abitanti.

Gli attualmente positivi sono oggi 53.140 (-1,4% su ieri): ci sono 2.094 ricoverati (+7 unità su ieri) di cui 296 in terapia intensiva e 51.046 in isolamento a casa paucisintomatiche o asintomatiche (-736). Altri 50.176 abitanti in Toscana (-886 su ieri), sono isolati in sorveglianza attiva per contatti avuti con persone contagiate. I guariti complessivi sono 37.471 (+2.577 su ieri, +7,4%) di cui 2.284 clinicamente guarite (+150 su ieri, +7%) divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 35.187 (+2.427 su ieri, +7,4%) guarigioni virali, con doppio tampone negativo. "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 1.892. Continuiamo a essere responsabili per diminuire i contagi e tornare presto a vivere la Toscana!", ha scritto su Fb il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.