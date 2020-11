A Firenze ripulitura fontana del Nettuno in piazza Signoria

(ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - Spettacolari operazioni di manutenzione a Firenze dal 23 novembre in piazza della Signoria per mantenere integra la Fontana del Nettuno, detto il Biancone, opera di Bartolomeo Ammannati.

Si tratta di un intervento programmato, semestrale, che prevede la svuotatura della vasca e la sua pulizia, la rimozione dei depositi di sporco dalle superfici in marmo, il controllo e la verifica del sistema di depurazione, l'applicazione di elemento protettivo sulle superfici in marmo, e infine il nuovo riempimento d'acqua e la messa in esercizio dell'impianto. La durata delle operazioni, fa sapere Palazzo Vecchio, sarà di circa dieci giorni lavorativi ma potrebbe variare in base alle condizioni meteorologiche nell'area di Firenze. (ANSA).