Teatro: Pergola a Firenze lancia le 'consultazioni musicali'

FIRENZE, 18 NOV - Al via giovedì 19 novembre le consultazioni musicali del Teatro della Pergola di Firenze e del Théâtre de la Ville di Paris in Francia, entrambi chiusi per l'emergenza Coronavirus.

Una consultazione musicale, spiega il teatro fiorentino, è un incontro tra un musicista e un ascoltatore collegati telefonicamente: l'artista chiama la persona prenotata nell'orario scelto per l'appuntamento e offre uno scambio di 20 minuti, fatto prima da una conversazione e poi da un momento di musica. Una canzone o un brano musicale scelto appositamente per la persona verrà eseguito al telefono. Al termine della consultazione musicale, poi, l'artista rilascerà una 'prescrizione poetica'.

L'iniziativa prende spunto dalle consultazioni poetiche lanciate dal teatro francese durante il primo lockdown e diffuse in più parti del mondo: più di 9.000 persone hanno ricevuto una telefonata e quasi 10.000 poesie sono state lette in 20 lingue differenti. Dal 19 novembre una ventina di musicisti francesi e italiani, con una formazione specifica, telefoneranno ai primi iscritti per proporre un'esperienza unica musicale e poetica.

