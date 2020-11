Festival Popoli, docu donne ribelli a Marocco patriarcale

(ANSA) - FIRENZE, 15 NOV - Sbarca al 61/o Festival dei Popoli di Firenze il tema dell'emancipazione femminile nel mondo arabo, e in particolare in Marocco cui è affidato un docu-film che narra le vicende di Fadma, giovane protagonista del lavoro 'Fadma: Even Ants Have Wings' del regista Jawad Rhalib. Il filmato sarà in prima italiana domani 16 novembre su Più Compagnia, la sala virtuale del cinema La Compagnia di Firenze allestita per le restrizioni Covid. Rhalib segue gli avvenimenti della giovane Fadma che è a capo di un movimento di rivolta delle donne di un villaggio in Marocco. Costrette dal contesto a occuparsi di casa e famiglia, sono decise a mettere in discussione i privilegi dell'autorità patriarcale che da sempre domina e regola la vita del loro villaggio berbero. Fadma e le altre criticano il costume ancestrale della comunità. Le donne - incoraggiate a chiedere più uguaglianza - iniziano uno sciopero che porterà alla scontro con i mariti e gli altri uomini del villaggio. La storia partecipa al Concorso internazionale del Festival dei Popoli e concorre al premio 'Miglior film'. Le proiezioni proseguono on line sulla piattaforma del festival fino al 22 novembre. (ANSA).