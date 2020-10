COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 14 OTT - Nuovo record in Toscana nell'aumento giornaliero dei casi di Covid: rispetto a ieri se ne registrano altri 575, il +3% rispetto al totale del giorno precedente e con età media di 42 anni. Crescono anche i tamponi eseguiti: 11.033 quelli fatti (il totale è di 867.671) contro gli 8.172 di ieri mentre sono 7.405 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo) di cui il 7,8% è risultato positivo. Nelle 24 ore ci sono state anche due nuove vittime, due uomini della provincia di Pisa. Si estende intanto con numeri record il 'focolaio' nella Rsa' San Giuseppe a Sesto Fiorentino: 78 positivi totali fra cui 45 ospiti, 26 operatori e sette suore infermiere, mentre si attende l'esito di tamponi per altri 38 ospiti. Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha annunciato lo stop alle visite dei parenti nelle Rsa. "Sul fronte focolai in questo momento la preoccupazione maggiore è per le Rsa. Per questo da questo fine settimana non consentiremo la visita diretta all' interno delle Rsa ma solo da remoto. Il parente potrà dialogare con il proprio congiunto solo attraverso il video". Sotto osservazione anche i cluster nelle rsa di Greve (39 anziani positivi su 48 ospiti di cui quattro deceduti, più 25 operatori positivi) e Le Magnolie all'Isolotto (Firenze) con 35 positivi. A Greve alla scuola primaria 'Domenico Giuliotti' un bambino è risultato positivo e l'intera classe ora è in quarantena. (ANSA).