Cultura: Siena ricorda Tozzi anche con Passeggiate autore

(ANSA) - SIENA, 29 SET - Due Passeggiate d'autore sulle orme di Federigo Tozzi (1920-2020), per ripercorrere vita e opere dello scrittore senese, nell'anno del centenario della morte, attraverso i luoghi più significativi. L'iniziativa - voluta dal Comitato per le celebrazioni del centenario della morte di Tozzi e curata da Toscanalibri.it con la direzione artistica di Luigi Oliveto - è in programma giovedì 8 ottobre alle 15.30 - 'Nei luoghi di Tre Croci'" con Roberto Barzanti e Martina Dei, letture di Ugo Giulio Lurini - e domenica 18 ottobre alle 10.30 - 'Tozzi racconta Tozzi' con Roberto Barzanti e Laura Perrini, letture di Paola Lambardi) con partenza da Piazza Tolomei -.

Le Passeggiate d'autore sono a partecipazione gratuita, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria. (ANSA).