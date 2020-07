F1: ufficiale, Gp anche al Mugello

(ANSA) - FIRENZE, 10 LUG - Si terrà anche all'autodromo del Mugello (Firenze) un dei due nuovi gp di Formula 1 messi in calendario per il 2020. Il circuito nel comune di Scarperia ospiterà il 13 settembre la nona prova del mondiale, l'altro gp sarà a Sochi in Russia, il 27 settembre.

"Sognato per generazioni, ora è realtà: per la prima volta il GP di Formula 1 si terrà al Mugello Circuit. Grazie a chi ha lavorato per questa conquista, noi non vediamo l'ora di sentire i motori rombare!", il commento su Fb di Dario Nardella, sindaco della Città metropolitana di Firenze. (ANSA).