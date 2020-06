Cade moto e urta contro cantiere, 28enne muore a Firenze

- FIRENZE, 30 GIU - Incidente stradale mortale la notte scorsa poco dopo le 3 in piazza del Cestello a Firenze. Per cause in corso di accertamento un 28enne ha perso il controllo della sua moto, scivolando a terra e andando a sbattere contro un cantiere edile. Il centauro, residente a Sesto Fiorentino (Firenze), è deceduto sul posto per le gravi ferite riportate.

La dinamica è al vaglio della polizia municipale. Il pm di turno ha disposto il trasferimento della salma all'Istituto di medicina legale e il sequestro del cantiere.

In seguito all'incidente lungarno Soderini è rimasto chiuso al traffico fino alle 7,15.