Coronavirus: due nuovi casi e un decesso in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 18 GIU - In Toscana sono 10.195 i casi di positività al Coronavirus, 2 in più rispetto a ieri, registrati uno a Firenze e uno a Livorno. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.664 (l'85% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 303.786, 3.174 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.394. Gli attualmente positivi sono oggi 438, -1,4% rispetto a ieri. Si registra un nuovo decesso, un uomo di 92 anni morto a Firenze.

Da inizio pandemia in Toscana sono stati 1.093 i pazienti deceduti.

Complessivamente, 402 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (più 5 rispetto a ieri, più 1,3%). Sono 3.127 (più 276 rispetto a ieri, più 9,7%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Si riducono le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 36, 11 in meno di ieri (meno 23,4%), di cui 13 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 7,1%).

Tra gli 8.664 guariti 349 lo sono "clinicamente guarite" (meno 1 rispetto a ieri, meno 0,3%), 8.315 (più 8 rispetto a ieri, più 0,1%) a tutti gli effetti. (ANSA).