Guccini, io il primo in famiglia a compiere 80 anni

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "Io sono nato 4 giorni dopo l'entrata dell'Italia nella seconda guerra mondiale e oggi sono il primo Guccini in famiglia ad essere arrivato a compiere 80 anni. Ho ricevuto tante telefonate dai miei amici, ho avvertito davvero un grande affetto e non posso che esserne lusingato.

Festeggiamenti? Nessuno in particolare. Starò nella mia Pavana, dove passerò anche l'estate e andrò a cena con mia moglie.

D'altronde il momento che stiamo vivendo, questa assurda pandemia, non ci permette di fare diversamente"- ha dichiarato Francesco Guccini all'ANSA, parlando del suo ottantesimo compleanno che cade il 14 giugno. (ANSA).