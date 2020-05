Spray e 'pellicole' per conservare cibo

(ANSA) - PISA, 25 MAG - Uno spray all'aroma di pepe per conservare più a lungo la carne oppure una pellicola alla cannella per proteggere le mele da insetti e funghi, tutto grazie a una sostanza naturale biodegradabile, la chitosano, ricavata dagli insetti. È lo scenario sul quale stanno lavorando gli scienziati di Fedkito, il progetto triennale finanziato da Prima, il principale programma di ricerca dell'area euro mediterranea, coordinato dalla docente dell'Università di Pisa, Barbara Conti, e di cui fanno parte Italia, Francia, Grecia, Tunisia e Marocco.

I ricercatori, spiega una nota dell'Ateneo pisano, "svilupperanno diversi packaging a base di chitosano arricchiti di oli essenziali in base alle caratteristiche di cibi che dovranno essere conservati, quindi film per proteggere frutta fresca e vegetali, spray per la carne e liquido per i prodotti caseari".