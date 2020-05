In auto con 30 kg coca, fermato dopo inseguimento e sparo

(ANSA) - PRATO, 11 MAG - Ingente sequestro di droga dopo una fuga rocambolesca per le vie di Prato: il fuggitivo, 32 anni, alla guida di un'auto, avrebbe cercato di investire la polizia che ha poi sparato a una gomma della vettura bloccandola. Tutto è accaduto ieri pomeriggio: 30 i chili di cocaina trovati sulla macchina del 32enne che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L'uomo, di nazionalità albanese, secondo quanto spiegato è stato fermato a bordo di una Volkswagen Passat a un posto di blocco in via Marco Roncioni, alla prima periferia della città.

Quando gli è stato chiesto di aprire il portabagagli il conducente ha azionato il comando automatico di riaccensione dell'auto ed è ripartito a forte velocità. E' scattato così l'inseguimento durante il quale il fuggitivo avrebbe tentato più volte - secondo quanto riferisce la Questura - "di disarcionare dalle moto e investire due poliziotti". In via Fiorentina l'uomo in fuga è stato costretto a interromperne la corsa: un poliziotto ha sparato ad uno pneumatico della Passat bloccandola. L'uomo ha anche cercato di scappare a piedi nel parcheggio sotterraneo di un supermercato, venendo alla fine fermato.

La perquisizione sull'auto ha consentito di recuperare 26 panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 30 chili e anche 140 mila euro. La polizia ha poi recuperato, in successive perquisizioni anche a casa, 6 telefoni cellulari e altri 30 mila euro in contanti. Sono in corso accertamenti per stabilire provenienza e destinazione della droga che sul mercato - una volta lavorata e 'tagliata' - avrebbe fruttato secondo la polizia una cifra vicina ai tre milioni di euro. (ANSA).