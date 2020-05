'In Toscana test sierologici prescritti da medico base'

(ANSA) - FIRENZE, 06 MAG - In Toscana i medici di famiglia potranno prescrivere ai loro pazienti test sierologici per rilevare l'eventuale contagio da Covid. Lo ha annunciato il governatore Enrico Rossi. "Il medico - ha detto- può decidere di usarlo come verifica di post-malattia, ordinandolo come fa con qualsiasi altra prescrizione di prelievo del sangue. Bisogna andare agli uffici che fanno il prelievo: in 10 minuti si ha l'esito". Se sarà positivo, si dovrà contattare un numero verde per prendere appuntamento per il tampone di conferma. (ANSA).