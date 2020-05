A Vicchio piazza a 'scacchi'per distanze corrette

(ANSA) - VICCHIO, 06 MAG - Diventa a 'scacchiera' la piazza di Vicchio di Mugello (Firenze) intitolata a Giotto, per poter tornare luogo di incontro, relazioni sociali, attività, anche durante l'emergenza Covid-19 nel rispetto delle prescrizioni per il distanziamento sociale. Così la filosofia del progetto #stodistante proposto dagli architetti Matteo Chelazzi, Federico Cheloni, Giulio Margheri. "Per rendere gli spazi pubblici più belli e capaci di accogliere i cittadini in piena sicurezza e consapevolezza - spiegano - dovevamo immaginare una soluzione smart, temporanea, ma che rispondesse ai criteri di sicurezza permettendo una relazione fra le persone". Così, attraverso una vernice rimovibile, è stato disegnato un tappeto di figure geometriche quadrate, distanti 1,80 metri, che segnano la fascia di rispetto da osservare. E' una specie di installazione temporanea che consente il raggiungimento di un duplice obiettivo: aiutare le persone a comprendere la necessità del rispetto delle distanze di sicurezza e contemporaneamente fungere da regolatore dell'utilizzo dello spazio pubblico. "La riscoperta della piazza, come luogo di incontro in piena sicurezza rappresenta una felice inversione di tendenza in un momento nel quale la pandemia rischia di accentuare l'isolamento delle persone - ha commentato il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa -. Si tratta di un'installazione light, temporanea, che intende offrire opportunità e modalità per svolgere anche diverse attività. Dal semplice incontro al gioco; da una lezione di ginnastica ad una mini-session musicale. Piazza Giotto, simbolo di Vicchio, ci fa comprendere lo spazio urbano nel quale ognuno di noi aspira a vivere". L'installazione potrebbe essere estesa ad altri spazi di Vicchio. (ANSA).