Coronavirus: Toscana,tasso letalità 6,9%

(ANSA) - FIRENZE, 14 APR - Il tasso di letalità (rapporto deceduti su casi positivi totali) del coronavirus in Toscana è del 6,9%, contro circa il 18% della Lombardia e il 13% dell'Emilia Romagna e della media italiana. Marcate, però, le differenze tra le tre Asl toscane con la Toscana Nord Ovest all'8,1%, la Centro al 7% e la Sud Est al 3,8%. Complessivamente i deceduti all'ultimo dato disponibile aggiornato sono 518. E' quanto reso noto nel report settimanale dell'Agenzia regionale di sanità (Ars). "Il 3 aprile i ricoverati per Covid-19 in Toscana erano 1.437 - precisa l'Ars - per diminuire progressivamente fino al dato di ieri 13 aprile che era di 1.217 (-17%)". I ricoverati in terapia intensiva nello stesso periodo "sono stati al massimo 288 al 3 aprile, mentre ieri erano 225 (-22%.)". In ciascuna azienda, precisa l'Ars, "il numero di posti letto disponibili per Covid 19 in terapia intensiva è di molto superiore ai posti letto effettivamente occupati". I casi positivi in Toscana al 13 aprile erano 7.390.