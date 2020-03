Sì a taxi e Ncc per consegne a domicilio

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAR - Taxi e Ncc potranno fare servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità.

L'autorizzazione è arrivata dalla Giunta regionale toscana che nel corso della sua ultima seduta ha approvato una delibera, proposta dall'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, che stabilisce la possibilità - in via temporanea e solo per il periodo dell'emergenza da Coronavirus - di fare da vettore per la consegna a domicilio, prelevando i beni di prima necessità direttamente dai produttori, dai commercianti o dagli altri operatori abilitati e recapitandoli presso il portone o l'accesso carrabile o pedonale della casa del destinatario.