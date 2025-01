'La nostra vita in cenere', tra le macerie a Los Angeles. Il reportage ANSA

Michael Bell è commosso: "Che Dio li benedica. Non mi aspettavo tanto sostegno dai miei concittadini". Il parcheggio dell'ippodromo di Santa Anita, nella zona est di Los Angeles, è stracolmo di vestiti, pannolini, casse d'acqua e barattoli di cibo. È qui che è sorto un centro di assistenza spontaneo per le vittime dell'incendio Eaton, che continua a bruciare sulle montagne attorno ad Altadena.

Come questo, decine di 'pop-up rescue' puntellano l'immensa città dei fuochi: persone con borse cariche di aiuti fanno la fila, mentre i volontari distribuiscono ciò che serve per passare un'altra notte in hotel, da amici o nei rifugi allestiti per gli oltre 150 mila sfollati. Insieme alla sorella Keyra, Bell è venuto a prendere spazzolini e dentifricio: "Quando devi scappare dalla casa in cui hai vissuto tutta la vita, non pensi a prendere gli oggetti quotidiani più banali", racconta questo ventenne che viveva a casa della nonna, con genitori e fratelli.

"Verso le 4 del mattino ci ha svegliati l'allarme sul cellulare. Non si riusciva quasi a respirare. Siamo scappati pensando di poter tornare nel giro di qualche ora, invece non è rimasto nulla: i ricordi, i cani e i gatti, tutto bruciato". L'incendio di Eaton, partito nel canyon pieno di splendidi sentieri che sovrasta la cittadina, ha devastato Altadena e la sua storica comunità afroamericana. Fino agli anni '60 una linea rossa separava quest'area dalla città di Los Angeles, dove ai neri non era permesso comprare casa né accedere ai mutui.

Gli afroamericani di Altadena rappresentano oggi il 17% della popolazione, contro una media del 9% nella contea. Come i Bell, molte famiglie afroamericane vivevano qui da decenni, spesso in villette di legno dipinto vecchie più di un secolo.

"Fa un male bestiale svegliarsi e sapere che non hai più nulla. La casa era tutto quello che possedevo, non ho certo un conto in banca con tanti zero", commenta Sheila Foster mentre aspetta il suo turno. Denise e Adonis Jones vivevano nella casa ereditata dalla mamma di Denise nel 1968. Tornando dopo l'evacuazione, hanno trovato solo macerie e fumo "che puzza di carbonella".

"Sembrava un film di guerra del 1930... come se una bomba avesse appena colpito e distrutto tutte le proprietà", racconta Adonis alla radio locale. Nel dolore, si fa strada la rabbia, ma soprattutto la voglia di ricominciare: "Non ho avuto la sensazione di essere protetto e per ora dobbiamo pensare a come arrivare a domani senza niente. Ma dobbiamo ricominciare, come ha fatto nostra nonna. Lei ce l'ha fatta e ce la faremo anche noi, glielo dobbiamo", dice Keyra. GoFundMe è pieno di storie come la loro: famiglie che cercano l'assistenza della comunità per pagare le spese che l'assicurazione non copre.