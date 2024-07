Caivano, spari in pieno giorno in un distributore di benzina

E' virale sul web il video, ripreso dall'impianto di videosorveglianza, del raid armato compiuto ieri da due persone in un distributore di carburanti lungo la statale 87 a Caivano.

Tutto dura pochi secondi. Nel video, che il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, si vedono due uomini scendere da una vettura nera: hanno entrambi il volto travisato ed indossano un cappello con la visiera. Prima scende uno, armato con un fucile, che spara contro le colonnine del distributore e le auto parcheggiate. Poi esce il complice, che estrae a sua volta una pistola. Quindi i due fuggono. Nessuno è rimasto ferito, i colpi esplosi sono stati almeno una decina.



Sull'episodio sono in corso indagini dei carabinieri e ieri, subito dopo il fatto, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l'immediata intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza del territorio da parte delle forze dell'ordine.

Il commissario straordinario di governo per Caivano, Fabio Ciciliano, ha espresso oggi "profonda preoccupazione e sdegno per il grave atto criminale". "Questo vile attentato - ha detto - avvenuto in pieno giorno con il rischio di ferire o provocare morti tra cittadini innocenti, è un chiaro segno della recrudescenza e della disperazione dei criminali che, vedendo chiudersi le tradizionali fonti di guadagno come lo spaccio di stupefacenti, tentano altre modalità di intimidazione ed estorsione. Lo Stato - conclude - è e sarà sempre al fianco dei cittadini onesti e delle imprese che, con coraggio, denunciano questi atti".

Secondo Borrelli, "non è difficile ipotizzare che dietro via sia l'ombra del racket. Attendiamo gli esiti delle indagini, ma al di là delle motivazioni, è davvero inquietante che delle persone se ne vadano in giro tranquillamente armate rischiando di ammazzare o ferire qualche innocente. Gli interventi vanno fatti a più ampio raggio e serve una presenza fissa dello Stato che deve manifestarsi anche attraverso l'impiego di più agenti sul territorio, così come era stato promesso. Non basta presidiare il Parco Verde (atto assolutamente condivisibile) e poi lasciare nel degrado e senza presidi delle forze dell'ordine il resto del territorio".