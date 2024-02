La moda si è presa il festival (di Alessandra Magliaro)

Sanremo passerella . Il teatro Ariston come una fashion week, uno show di haute couture. Gli abiti sono importanti, certo non come le canzoni, ma da molti anni la moda si è presa Sanremo con le maison in prima fila come a Cannes, Venezia o agli Oscar. Ma c'è una data in cui è cominciato tutto questo o è sempre stato così? L'eleganza è innata ma una storia, una evoluzione c'è, coincide con il boom della moda made in Italy da metà anni '80 e con l'ideazione (era Baudo) della grande scala di Gaetano Castelli. Da lì per vallette e conduttrici è stato tutto uno sfilare griffato, cambi d'abito con picchi d'ascolto.