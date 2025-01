Previsioni 2025, buttiamoci sulla gastronomia

Ansa - di Alessandra Magliaro.

Neanche Nostradamus ci darebbe conforto sulle nostre speranze di pace e prosperità in un contesto geopolitico ed economico a dir poco animato, dunque quest'anno tutti i media internazionali si sono buttati nelle previsioni di gastronomia, abbassando l'asticella degli obiettivi. Dunque cosa ci si aspetta? Il caffè salato, l'asporto di cibo di qualità in scatole non solo utili ma bellissime, invasione di salse, il potenziamento di kombini, gli empori aperti sempre con piatti succulenti e un prolungamento dal 2024 di smash burger, senza dimenticare le due imperanti evasioni democratiche nel lusso ossia tartufo e caviale.