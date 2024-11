L'industria della moda vede nero e spera nella Silver Generation

Ansa - di Alessandra Magliaro.

L'industria della moda si prepara a un 2025 particolarmente tumultuoso e incerto. È arrivato un rallentamento ciclico a lungo temuto. I consumatori, segnati dal recente periodo di alta inflazione, sono sempre più sensibili ai prezzi. C'è anche la sorprendente ascesa dei dupe, delle copie e un boom dell'usato, anzi pre-loved come si ama dire, mai visto prima. I problemi macroeconomici del commercio globale pesano così come il cambiamento climatico fattore critico anche per il fashion . Di conseguenza, è probabile che il 2025 sia un momento di resa dei conti per molti marchi. Il nuovo target spendente su cui puntare è quello degli anziani, la Silver Generation.

Sono alcune delle evidenze del McKinsey Global Fashion Index uscito l'11 novembre in cui si fa il punto delle prospettive dell'industria della moda che prevedono ricavi in ribasso e con il lusso, che ha guidato la creazione di valore negli ultimi anni, decisamente in calo, anche se non in tutti i paesi (in particolare il Giappone e l'India).