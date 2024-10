Quanto ci piace il caffè, un culto non solo italiano

Ansa - di Alessandra Magliaro.

L'ultima tendenza è lo steeped coffee, ossia in infusione in bustine da tè da inserire in una mug di acqua calda, poi ci sono le cialde, la classica moka, tante varianti per ogni gusto e anche addizionate, di panna, liquori, energizzanti. Dal Medio Oriente all’Europa, c'è una vera e propria cultura del caffè fatta di rituali condivisi, preferenze di preparazione. Pensiamo all'Italia come culla di questa cultura ma non ci appartiene in esclusiva e ce ne possiamo accorgere in giro per il mondo. Dal caffè con formaggio in Svezia all'antenato del cappuccino in Austria. Il caffè è la seconda bevanda più consumata dopo l'acqua, il Giappone è il paese che lo sta scoprendo da qualche anno, la Finlandia è il maggior consumatore di caffè con 12 kg pro capite all'anno, seguita dalla Norvegia (9,9 kg). L'Italia è 13/ma. Di caffè e caffetterie parliamo perl'appuntamento ansa voice con La Tendenza.