Sport a casa, pochi ma giusti attrezzi per avere una palestra

Ansa - di Alessandra Magliaro.

Settembre è il mese dei nuovi inizi. Di questi tempi l'iscrizione in palestra è un grande classico. Ma non necessariamente allenarsi ad essere attivi è qualcosa da fare in una palestra, che ha senso per tante persone soprattutto in chiave socializzazione. Si può essere allenati in casa a patto di vincere la pigrizia e nonostante gli spazi ridotti. In ogni casa abbiamo o abbiamo visto tristi reperti archeologici come le cyclette impolverate in camera da letto e trasformate in attaccapanni. E non c'è da augurarsi un lockdown per tornare ad usarle. Allora come fare? Meglio pochi ma giusti attrezzi. Dalle cinghie elastiche agli sliders, gli essenziali con i consigli degli esperti.