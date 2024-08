L'ultima meta del turismo? Il supermercato

ANSA - di Alessandra Magliaro.

In un mondo che viaggia sempre più orientato all'esperienza ecco che il Travel Grocery come è stato ribattezzato diventando virale su TikTok (ma tranquilli boomer c'è sempre stato solo che non gli avevamo dato un nome) è una tendenza da registrare: quello cioè di fare la spesa nei market del Paese che ci ospita alla ricerca dei prodotti più strani e delle squisitezze tipiche, per un’immersione nella cultura e nei costumi del luogo. Dai megastore degli Stati Uniti, dove il latte può essere venduto in taniche da 10 litri all'urban chic del market francese dove fare la spesa è come una sosta in enoteca, dagli scaffali di pasta che incantano in Italia i turisti stranieri alla cultura manga che contagia i supermarket in Giappone, la vacanza è anche lì dentro.