Anelli di fidanzamento, le nuove promesse

ANSA - di Alessandra Magliaro.

Un diamante e' per sempre, come genialmente inventò nel 1947 la copyright Frances Gerety per il colosso dell'oreficeria De Beers e Marilyn Monroe li fece 'migliori amici' nel 1953 negli Gli uomini preferiscono le bionde, ma nei regali di fidanzamento c'è altro da raccontare, con nuovi oggetti come gli orologi oltre ai classici anelli, dominati dal diamante solitario o in trilogy e si stanno affacciando sul mercato anche gli anelli di divorzio .