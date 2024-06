Matrimoni meno formali, è l'epoca

ANSA - di Alessandra Magliaro.

Rupert Murdoch ha fatto effetto per aver indossato al suo quinto matrimonio sotto un completo sartoriale scuro vistose sneaker nere con para bianca, mentre la moglie Elena Zhukova aveva un tubino strizzato beige e scarpe in tinta. Al di là del gender gap fashion tra le coppie, un tema caldo da affrontare, l'esempio delle nozze del magnate australiano 93enne in scarpe da ginnastica è il pretesto per raccontare come e quanto stanno cambiando i matrimoni e che non esiste più probabilmente un modo corretto per sposarsi, una regola negli abiti, nella festa, nella divisione delle spese in tutto quello che formalmente è la celebrazione di un matrimonio.