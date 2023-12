Natale è magia... degli avanzi (di Alessandra Magliaro)

Cuciniamo per ospiti come se non ci fosse un domani, ma i commensali non sono più quei voraci protagonisti di abbuffate pantagrueliche natalizie di una volta, vogliono solo 'assaggini' e così il post feste è da smaltire in tutti i sensi, quello dei chili presi e del cibo. E dunque che vogliamo fare di avanzi in fondo al frigo che già ci guardano tristi? Scatta l'operazione recupero creativo del cibo: verdure che diventano torte salate, arrosti che magicamente si trasformano in polpette, primi piatti in frittate di pasta. E poi dolci: a volte il riciclo è meglio dell'originale, ascoltare per credere.