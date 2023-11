Numero (di Massimo Sebastiani)

Numeri per contare le vittime di una guerra, numeri per definire la ricchezza di un paese, attraverso il Pil, numeri per scandire l'attesa della pensione (103,104) e numeri per ridurre a... numero un essere umano, come ad Auschwitz. Anche chi detesta la matematica deve ammettere che i numeri sono ovunque e se per Galilei il numero era il linguaggio con cui Dio aveva scritto l'universo, forse il numero non è solo un numero.