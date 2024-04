Se l’IA diventa più intelligente di noi

L’intelligenza artificiale supererà gli esseri umani? Se questa eventualità sembra ormai essere una certezza per molti scienziati, imprenditori e ricercatori, non c’è tuttavia accordo su quando ciò dovrebbe accadere: già nel 2025 come dice Elon Musk, non nuovo alle previsioni di grande effetto che poi però non si rivelano sbagliate? Oppure non prima del 2032 come preconizza Geoffrey Hinton, lo scienziato considerato tra i padri dell’apprendimento automatico? Annunci sensazionali a parte, è già tempo di riflettere su come potrebbero cambiare le nostre vite con l’avvento dell’AGI, l’Artificial General Intelligence capace di eguagliarci e poi superarci in tutto, ma anche e soprattutto di come gestire l’evoluzione esponenziale del progresso tecnologico per metterla al servizio dell’umanità. Ne parlano Massimo Sebastiani e Alessio Jacona nella 9 puntata de "La Fabbrica della Realtà".