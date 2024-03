Non è più fantascienza (vintage come ‘Io e caterina’ o aggiornata come ‘Io, robot’: fate voi): grazie all’Intelligenza artificiale di OpenAI, i robot sono veramente tra noi. Capiscono le richieste e le eseguono e hanno una manualità straordinariamente sviluppata. Paura eh? Gli editori intanto reagiscono in modi diversi ai rischi e alle opportunità dell’Intelligenza artificiale: dopo la causa del New York Times contro OpenAI, Le Monde e il gruppo editoriale spagnolo Prisa Media si accordano con l’azienda di Sam Altman per dare l’accesso ai loro contenuti.