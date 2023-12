IA generativa, quali rischi per la democrazia?

L’intelligenza artificiale può essere utilizzata per manipolare i cittadini e orientare le loroscelte politiche? Oltre ai deep fake, i contenuti falsi creati ad arte per screditare i personaggipolitici o diffondere bufale, quali sono gli altri usi dell’IA generativa che potenzialmentepossono inquinare il normale svolgimento del processo democratico? E poi, ancora: i modellidi IA sono affidabili e sicuri, oppure sono molto più fragili e manipolabili di quanto pensiamo,e c’è il rischio che qualcuno possa pilotarli per assecondare una specifica agenda politica?In questo primo approfondimento de “La Fabbrica della Realtà”, il podcast di ANSA dedicatoall’intelligenza artificiale, Alessio Jacona, curatore dell’Osservatorio IA, parla delle sfide chel’IA generativa pone ai paesi democratici con il 2024 ormai alle porte, quando si voterà in 76paesi e sarà chiamato alle urne circa il 51% della popolazione mondiale. Interviene MariaRosario Taddeo, professoressa di Digital Ethics and Defence Technologies pressol’Università di Oxford.Per i contributi audio e le musiche di questa puntata: Keir Starmer delivers speech on theeconomy, Guardian News (youtube); Everything Tastes Different, The Companionship ofIsolation di Brylie Christopher Oxley. Day Bird, Mell’s Paradise, Night Owl di Broke for free;Prayers, Hundred millions dancing bats di Gianluca Sgalambro. Fonte FreeMusicArchive.org