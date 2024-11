Harris-Trump e i due gelatai

Ansa - di Massimo Sebastiani e Alberto De Martini.

Cosa c'entra il modello del matematico Harold Hotteling e il paradosso dei due gelatai con le elezioni Usa 2024 e la sfida tra Kamala Harris e Donald Trump, che si presenta, secondo tutti gli analisti, come la più incerta di sempre? Proviamo a spiegarlo con l'aiuto di Alberto De Martini, docente esperto di marketing e comunicazione, elemento determinante, se non addirittura preminente, per l'elezione del presidente degli Stati Uniti. Ragionando, al di là dei contenuti e delle gaffes, sul perché quando ci si avvicina ai confini tra due aree politiche che cercano di conquistare nuovi elettori, lo stile e la forma conti più di quello che si dice.