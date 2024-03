Chi ha paura dell’influencer?

Anche molto prima delle disavventure di Chiara Ferragni, la parola influenza non ha mai avuto una buona fama. O è una malattia o qualcosa da cui fuggire (‘non farti influenzare!’, ‘Sei troppo influenzabile’). Guardare in cagnesco gli influencer a questo punto è stato un attimo. Ma cos’è, in fin dei conti, l’influenza? Non sarà una cosa che ci riguarda molto? Ne parliamo con Alberto De Martini, ceo di Conic ed esperto di comunicazione, nel podcast ANSA della serie L’impero dei segni.