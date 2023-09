La tendenza della settimana - Settembre detox per ripartire con energia (di Alessandra Magliaro)

Si va in vacanza per ricaricarci, perchè si vuole interrompere la routine dello stress e della fatica. Poi torniamo a settembre, il mese dei nuovi inizi, della ripartenza. Sono terminate le vacanze, e se da un lato c' è l’ormai nota sindrome post vacanze, dall’altro con le giornate che iniziano ad accorciarsi e i ritmi dell’estate che lasciano il posto a un desiderio di casa e tranquillità mentre si torna a scuola e a lavoro, ci si prepara alla nuova stagione e la parola d'ordine è detox per affrontare al meglio e con energia i prossimi mesi. Quella del detox è una filosofia importante di benessere, ecco dunque gli elementi fondamentali e i cibi da evitare.