L'Italia e i giovani. Un presente senza futuro (di Corrado Chiominto)

Ansa voice EconoMIA reloaded. L’Italia con i giovani è come un’azienda che investe ma poi fa arrugginire i propri macchinari. Gli ultimi dati dell’Istat e le voci dei rapper per raccontare il difficile contesto che devono affrontare oggi i giovani, senza i quali un Paese non ha futuro. Tra neet, disoccupati e salari troppo bassi che spingono ad andare a lavorare altrove: un danno per i giovani, un danno per il Paese.