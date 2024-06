FOCUS | Fine vita, la parola torna alla Corte costituzionale

ANSA - di Livia Parisi.

Cresce l'attesa in vista del 19 giugno, giorno in cui la Corte Costituzionale dovrà esprimersi di nuovo sul fine vita e, in particolare, su uno dei paletti previsti in Italia per l’accesso al suicidio assistito, ovvero la dipendenza da un supporto di sostegno vitale, come la ventilazione meccanica. Un requisito - come spiega l’associazione Luca Coscioni - che ha portato in Svizzera molti pazienti, pur terminali e in stato di grande sofferenza, e per il quale otto persone, fra cui Marco Cappato, rischiano fino a 12 anni di carcere.



Da Mina Welby, moglie di Piergiorgio che nel 2006 aprì il dibattito in Italia, fino a Vittorio Parpaglioni, che ha accompagnato in Svizzera la madre Sibilla Barbieri pochi mesi fa: i protagonisti raccontano come siamo arrivati qui e cosa si prevede di preciso in Italia, ma anche i problemi di natura etica e i dubbi di chi è contrario.