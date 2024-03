Fisco: addio alle code

ANSA - di Corrado Chiominto.

Un fisco sempre più telematico, che prenota gli appuntamenti, favorisce gli sportelli digitali e spinge sull'assistenza per la precompilata, utilizzata dai contribuenti ma anche da Caf e professionisti. Un fisco che difatto consente di dire addio alle code del passato. Ma anche un fisco che non dimentica la propria missione di far pagare le tasse a chi non vuole. Con il confronto ed anche con i controlli: 320 mila in un anno, realizzati anche attraverso le verifiche informatiche, meno invasive, o con la selezione di 65-75mila posizioni da sottoporre ad analisi insieme alla Guardia di Finanza.