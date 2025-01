Guterres chiede evacuazione di 2500 bimbi Gaza a rischio morte

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha chiesto che 2.500 bambini vengano immediatamente evacuati da Gaza per cure mediche dopo l'incontro con 4 dottori americani volontari nella Striscia durante i 15 mesi di guerra. Feroze Sidhwa, chirurgo traumatologico della California che ha lavorato a Gaza dal 25 marzo all'8 aprile dell'anno scorso, parlando con i giornalisti nella sede dell'Unca (United Nations Correspondents Association), ha spiegato che "ci sono circa 2.500 bambini che sono a rischio imminente di morte. Alcuni stanno morendo in questo momento.

Alcuni moriranno domani. Alcuni moriranno il giorno dopo".

"Di quei bambini, la stragrande maggioranza ha bisogno di cose molto semplici", ha proseguito, citando il caso di un piccolo di 3 anni che ha riportato ustioni al braccio. Le ustioni erano guarite, ma il tessuto cicatriziale stava lentamente interrompendo il flusso sanguigno, esponendolo al rischio di amputazione, ha spiegato Sidhwa. Ayesha Khan, medico di pronto soccorso presso lo Stanford University Hospital, ha lavorato a Gaza dalla fine di novembre al primo gennaio. Ha parlato di molti bambini con amputazioni, che non avevano protesi o riabilitazione, e mostrato una foto di due giovani sorelle con amputazioni che condividevano una sedia a rotelle. Sono rimaste orfane nell'attacco che le ha ferite e Khan ha detto: "La loro unica possibilità di sopravvivenza è essere evacuate per motivi medici. Purtroppo, le attuali restrizioni non consentono ai bambini di viaggiare con più di un accompagnatore, in questo caso la zia, che che sta allattando. E deve scegliere tra il bambino che sta allattando e la vita delle sue due nipoti".

I dottori hanno affermato che stanno sostenendo un processo centralizzato per le evacuazioni mediche con linee guida chiare.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA