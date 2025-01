Lagarde, con von der Leyen discusso tema Bussola Ue

La partecipazione della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a una cena alla Bce il 28 gennaio "ci ha dato l'opportunità di capire meglio il focus della Commissione europea su competitività, semplificazione, approccio flessibile verso gli obiettivi" della 'Bussola' europea per recuperare competitività, e sugli incentivi all'innovazione e la riduzione della burocrazia.

Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, spiegando che i governatori dell'area euro si sono soffermati, a loro volte, sui temi di loro preoccupazione e su raccomandazioni di policy. Lagarde ha preannunciato che "ci saranno altre cene come questa, con altri ospiti che al momento non rivelerò".





